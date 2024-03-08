"Бражко займе місце травмованого Тараса Степаненка в збірній України? Його викликано не тому, що Степаненко отримав травму. Можливо, ми викличемо Тараса на матч у відповідь. Володимир заслужив виклик своєю грою за молодіжку і зараз має постійну ігрову практику в Динамо.

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Я вважаю, що в майбутньому нам потрібно використати молодих футболістів. Час йде. Це важливий виклик для Бражка та гравців молодіжної збірної. Вони розуміють, що ми бачимо їхні успіхи. Чи розмовляв з Ярмоленком? Я розмовляю з усіма. Мені шкода, що він не відновився. Андрій хотів допомогти Динамо у другому колі чемпіона. Він потрібен і киянам, і збірній, але поки що він не в тому стані", – поділився Ребров на прес-конференції.

До слова, Ярмоленко та Степаненко не потрапили до заявки збірної України на матч плей-офф кваліфікації проти Боснії і Герцеговини, який відбудеться 21 березня.

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