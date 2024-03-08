"Бражко займет место травмированного Тараса Степаненко в сборной Украины? Он вызван не потому, что Степаненко получил травму. Возможно, мы вызовем Тараса на ответный матч. Владимир заслужил вызов своей игрой за молодежку и сейчас имеет постоянную игровую практику в Динамо.

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Я считаю, что в будущем нам нужно использовать молодых футболистов. Время идет. Это важный вызов для Бражка и игроков молодежной сборной. Они понимают, что мы видим их успехи. Разговаривал ли с Ярмоленко? Я разговариваю со всеми. Мне жаль, что он не восстановился. Андрей хотел помочь Динамо во втором круге чемпиона. Он нужен и киевлянам, и сборной, но пока что он не в том состоянии", – поделился Ребров на пресс-конференции.

К слову, Ярмоленко и Степаненко не попали в заявку сборной Украины на матч плей-офф квалификации против Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта.

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