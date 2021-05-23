Фронтмен группы Måneskin Дамьяно Давид не равнодушен к футболу. Как связан победитель Евровидения с нашей любимой игрой?

Евровидение-2021 выиграл итальянский бэнд Måneskin. Как и представитель Украины Go_A (5 место), апеннинские рокеры основную массу баллов набрали от зрительской аудитории, а не от жюри. Крутая песня "Zitti e buonі" принесла Италии в сумме 524 очка и первое место. Украинские зрители и судьи дали Måneskin по 12 баллов.

Лидер группы Дамьяно Давид – преданный болельщик Ромы.

Перед триумфом в Роттердаме журналисты спросили Дамьяно о Роме и попытались провести параллели с Моуринью. "Я с энтузиазмом слежу за" джаллоросси ". Рад буду увидеть на тренерской скамье Моуринью. Но своей решительностью я больше похож на Де Росси", – признается рокер.

Страсть к "джаллоросси" досталась ему от отца. "Окончательно Рома покорила мое сердце, когда родители привезли автограф Тотти. Папа с детства водил меня и на домашние, и на выездные матчи", – рассказывает Дамьяно.

"Стать Тотти в музыке? Почему бы нет. Да шучу, Франческо уникален!" На один из концертов рокер вышел в футболке Ромы с десяткой на спине и своим именем.

В выборе любимого игрока Давид был оригинален: "Удивлю вас. Гонсало Вильяр. Очень мне нравится. Он такой молодой, но уже такой сильный. В 20 лет стабильно играет в Серии А. Такие истории вдохновляют".

Какая главная ассоциация у победителя Евровидения с Украиной? Конечно, футбольная. "У вас много классных футболистов. Например, Малиновский".

Måneskin до Евровидения пошумели на внутренней арене, победив на попсовом фестивале Сан-Ремо с той же песней. Перед выступлением на главной сцене Италии фронтмен за кулисами эмоционально пересматривал хайлайты с матча Ромы против Фиорентины. А на следующую игру (с Дженоа) "волки" включили хит "Zitti e buonі" на Стадио Олимпико.

В 2017-м группа заняла второе место на итальянском X Factor. "Мы – как Рома, – говорил тогда Дамьяно Давид. – Сильные всех, но всегда финишируем вторыми". Сейчас кривые группы и клуба полетели в противоположных направлениях. Måneskin – лучшие в Европе, а Рома далеко от высот в Серии А.

"Надеемся, что "джаллоросси" ждет такой же неожиданный прорыв. Но я молчу, не хочу ничего говорить, суеверный", – признается Дамьяно.

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