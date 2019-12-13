Стандард – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ліга Європи — 00:22 2274
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Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи
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Шахтар дізнався всіх потенційних суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи – серед них європейські грандиЛіга Європи — 00:19 17029
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Динамо – Лугано: прес-конференція Олексія Михайличенка після вильоту з Ліги ЄвропиЛіга Європи — 12 груд 22024
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Динамо вперше з 2011 року не вийшло з групи Ліги ЄвропиЛіга Європи — 12 груд 1161
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Мальме переміг Копенгаген і виграв групу Динамо, Хетафе вибив Краснодар з Ліги ЄвропиЛіга Європи — 12 груд 820