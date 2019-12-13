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Стандард – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

07:30 151 Читать на русском
Стандард – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Стандард – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Арсенал не зумів обіграти Стандард у завершальному матчі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

47’ Самуель Бастьєн
69’ Селім Амалла
 
Александр Ляказетт 78’
Букайо Сака 81’
47’ Самуель Бастьєн
69’ Селім Амалла
78’ Александр Ляказетт
81’ Букайо Сака

У першому таймі звітного матчу глядачі так і не дочекалися забитих м'ячів, зате після перерви на них очікувало видовище. Господарі здобули перевагу у два м'ячі, але "каноніри" відігралися, забивши двічі за три хвилини.

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Арсенал з першого місця вийшов у плей-офф, а Стандард залишився поза бортом весняної частини Ліги Європи.

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