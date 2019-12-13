Стандард – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Арсенал не зумів обіграти Стандард у завершальному матчі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

У першому таймі звітного матчу глядачі так і не дочекалися забитих м'ячів, зате після перерви на них очікувало видовище. Господарі здобули перевагу у два м'ячі, але "каноніри" відігралися, забивши двічі за три хвилини.

Ліга Європи: Арсенал витягнув Айнтрахт у плей-офф, Лаціо зганьбився, а Селтік Шведа пройшов далі попри програш

Арсенал з першого місця вийшов у плей-офф, а Стандард залишився поза бортом весняної частини Ліги Європи.