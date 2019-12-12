Ліга Європи: Арсенал витягнув Айнтрахт у плей-офф, Лаціо зганьбився, а Селтік Шведа пройшов далі попри програш

Відбулися завершальні поєдинки групового етапу Ліги Європи сезону-2018/19 в групах D, E та F. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Група D

ЛАСК – Спортінг – 3:0

Голи: Траунер, 23, Клаусс, 38(п), Рагуж, 90+3

Вилечення: Рібейро, 34(С)

ПСВ – Русенборг – 1:1

Голи: Іхаттарен, 63 – Хелланд, 22

Група E

Клуж – Селтік – 2:0

Голи: Бурке, 49, Джоковіч, 70

Ренн – Лаціо – 2:0

Голи: Гнаньон, 31, 87

Група F

Стандард – Арсенал – 2:2

Голи: Бастьєн, 47, Амалла, 69 – Ляказетт, 78, Сака, 81

Айнтрахт – Віторія – 2:3

Голи: Да Коста, 31, Камада, 38 – Рошінья, 8, Елмустарі, 85, Едвардс

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Обидва учасники плей-офф від групи D визначилися ще в минулому турі, тож ЛАСКу та Спортінгу належало в очному протистоянні з'ясувати, хто посяде перше місце і забезпечить собі статус сіяної команди під час жеребкування. Австрійці на правах господаря ще до перерви забезпечили собі перевагу у два м'ячі, а в другому таймі довели справу до перемоги.

В іншому матчі групи, який вже нічого не вирішував, ПСВ зіграв внічию з Русенборгом. Таким чином, ЛАСК вийшов з першого місця, Спортінг – з другого, а норвежці так і залишилися на дні таблиці без жодної перемоги.

У квартеті E Лаціо зберігав примарні шанси заскочити у плей-офф. Для цього римлянам потрібно було перемагати Ренн і сподіватися, що немотивований Селтік на виїзді переможе Клуж. Однак все сталося навпаки: "орли" поступилися у Франції, а команда Мар'яна Шведа – в Румунії. Отож, "кельти" вийшли з групи з першого місця, а друга путівка дісталася Клужу.

Справжня боротьба до фінального свистка точилася в групі F. Айнтрахт перебував за мить від краху. Німці сенсаційно поступилися аутсайдеру – Віторія до сьогодні у поточному розіграші Ліги Європи набрала лише два очки і не мала жодних надій на плей-офф. "Орлам" дуже пощастило, що в паралельному матчі Арсенал зумів врятувати нічию зі Стандардом, за три хвилини відігравшись з 0:2. Саме "каноніри" та Айнтрах посіли перші дві сходинки відповідно.