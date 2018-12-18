Моурінью отримає чималу компенсацію у разі звільнення – стала відома сума

Туреччина — 10:07 668
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Галатасарай вже надрукував футболки з прізвищем Селезньова, – агент українця
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"Динамо на світлові роки позаду Шахтаря", пекло календаря і погрози киянам: "проросійські" греки радіють жеребкуванню ЛЄЛіга Європи — 09:00 2519
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Фаворити на перемогу в Лізі Європи: головні кандидати – лондонські гранди, Шахтар і Динамо навіть не в топ-10Ліга Європи — 17 груд 2109
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Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄЛіга Європи — 17 груд 3060
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Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"Ліга Європи — 17 груд 3776
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