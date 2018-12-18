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Моурінью отримає чималу компенсацію у разі звільнення – стала відома сума

09:28 708 Читать на русском
Моурінью отримає чималу компенсацію у разі звільнення – стала відома сума
Жозе Моурінью / Sky Sports

Манчестер Юнайтед буде змушений виплатити Жозе Моурінью компенсацію в розмірі 24 млн фунтів у разі звільнення.

Відставка Жозе Моурінью коштуватиме Манчестер Юнайтед великої суми. За інформацією Mirror, португалець отримає компенсацію в розмірі 24 млн євро.

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"Червоні дияволи" невдало виступають в АПЛ, посідаючи 6 сходинку з 27очками, а від 4 сходинки відставання складає 9 пунктів. Тиск на португальця посилився після поразки від Ліверпуля (1:3).

Нагадаємо, МЮ вже дізнався свого суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, ним став чемпіон Франції ПСЖ.

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