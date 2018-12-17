Манчестер Юнайтед продовжить контракт із Марсьялем, – ЗМІ

Англійський Манчестер Юнайтед збирається скористатися пунктом контракту, який дозволяє продовжити на рік співпрацю з нападником Антоні Марсьялем.

Керівництво "червоних дияволів" готове активувати опцію автоматичного продовження контракту з 23-річним нападником. Про це повідомляє Goal.com.

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Марсьяль перейшов із Монако до МЮ влітку 2015 року та підписав угоду за схемою 4+1. Тепер боси манкуніанців хочуть продовжити дію контракту до літа 2020 року, щоб мати час на перемовини з французом про підписання нової довготривалої угоди.

Наразі Антоні Марсьяль є найкращим бомбардиром Юнайтед у сезоні 2018/19. У його активі 13 матчів в АПЛ, у яких він забив 7 м'ячів.