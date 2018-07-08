toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО РОСІЯ - ХОРВАТІЯ ШВЕЦІЯ - АНГЛІЯ Новини ЧС 2018

Стали відомі всі суперники Маріуполя на зборі

18:03 24 Читать на русском
Стали відомі всі суперники Маріуполя на зборі
Тренування Маріуполя в Картепі / ФК Маріуполь

Маріуполь опублікував список усіх спаринг-партнерів на тренувальному зборі в Картепі.

Маріуполь на своєму офіційному сайті опублікував список спарингів на літньому навчально-тренувальному зборі в Картепі.

Маріуполь повернув Фоміна та продовжив контракт з Худжамовим

10 липня "чайки" зіграють з Істанбулспором, який посів 9 сходинку в Першій лізі Туреччини в сезоні 2017/2018.

12 липня Маріуполь очікує контрольний матч проти одного з флагманів чемпіонату Ірану – Естегляля.

14 липня підопічні Олександра Бабича зіграють одразу 2 спаринги. Перший о 16:00 проти марокканського Рабата, другий – проти володаря Кубка Гани Бечем Юнайтед.

Теги
Маріуполь Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
0
год
:
16
хв
Флора
18:30
Хапоель Беєр-Шева
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук