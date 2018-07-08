Маріуполь повернув Фоміна та продовжив контракт з Худжамовим

Маріуполь оголосив про продовження контракту з голкіперами команди Рустамом Худжамовим та Євгеном Гальчуком. Крім того, в клуб повертається Руслан Фомін.

Нападник Шахтаря Руслан Фомін повертається в Маріуполь, повідомляє офіційна сторінка приазовців у Facebook.

ЧС-2018: у вильоті Бразилії звинувачують Шахтар і його гравців – нещадна критика бразильських фанатів

Деталі трансферу наразі не розголошуються. Найімовірніше, Фомін перейшов на правах вільного агента, оскільки його контракт з Шахтарем був чинний до завершення сезону 2017/18. Нападник перейшов до лав "гірників" саме з Маріуполя минулої зими, проте так і не провів жодного офіційного матчу.

До слова, Фомін ще раніше вирушив з Маріуполем на збори в Туреччину.

Крім того, Маріуполь продовжив угоди з двома воротарями. Нова угода Рустама Худжамова чинна до літа 2020 року, а Євгена Гальчука – до літа 2019 року, повідомляє офіційний сайт клубу.