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Маріуполь повернув Фоміна та продовжив контракт з Худжамовим

11:50 441 Читать на русском
Маріуполь повернув Фоміна та продовжив контракт з Худжамовим
Руслан Фомін / фото: ФК Маріуполь

Маріуполь оголосив про продовження контракту з голкіперами команди Рустамом Худжамовим та Євгеном Гальчуком. Крім того, в клуб повертається Руслан Фомін.

Нападник Шахтаря Руслан Фомін повертається в Маріуполь, повідомляє офіційна сторінка приазовців у Facebook.

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Деталі трансферу наразі не розголошуються. Найімовірніше, Фомін перейшов на правах вільного агента, оскільки його контракт з Шахтарем був чинний до завершення сезону 2017/18. Нападник перейшов до лав "гірників" саме з Маріуполя минулої зими, проте так і не провів жодного офіційного матчу.

До слова, Фомін ще раніше вирушив з Маріуполем на збори в Туреччину.

Крім того, Маріуполь продовжив угоди з двома воротарями. Нова угода Рустама Худжамова чинна до літа 2020 року, а Євгена Гальчука – до літа 2019 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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