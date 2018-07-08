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Стали известны все соперники Мариуполя на сборе

18:03 19 Читати українською
Стали известны все соперники Мариуполя на сборе
Тренировка Мариуполя в Картепе / ФК Мариуполь

Мариуполь опубликовал список спарринг-партнеров на тренировочном сборе в Картепе.

Мариуполь на своем официальном сайте опубликовал список спаррингов на летнем учебно-тренировочном сборе в Картепе.

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10 июля "чайки" сыграют с Истанбулспором, который занял 9 место в Первой лиге Турции в сезоне 2017/2018.

12 июля Мариуполь ожидает контрольный матч против одного из флагманов чемпионата Ирана – Эстегляля.

14 июля подопечные Александра Бабича сыграют сразу 2 спарринга. Первый в 16:00 против марокканского Рабата, второй – против обладателя Кубка Ганы Бечем Юнайтед.

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