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Стала величина: легендарний Емре встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Туреччини

7 липня 22:23 - Читать на русском
Стала величина: легендарний Емре встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Туреччини
Емре Белозоглу / AA

Півзахисник стамбульського Фенербахче Емре Белозоглу завдяки голу у ворота Генчлербірлігі став автором неймовірного рекорду.

Ветеран став першим гравцем в історії турецької першості, який забивав у чотирьох десятиліттях, повідомляє Opta Sports.

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Емре відзначався голами в 90-х, 2000-х, 2010-х і тепер у 2020-х. Зайвої унікальності досягненню хавбеку додає те, що він грав і за межами Туреччини. Зокрема, Емре захищав кольори міланського Інтера, Ньюкасла та мадридського Атлетіко. На батьківщині 39-річний півзахисник виступав за рідний Галатасарай, Фенербахче та Істанбул Башакшехір.

У нинішньому сезоні Емре Белозоглу провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

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Теги
Емре Емре Белозоглу Фенербахче Фенербахче Рекорди Туреччина
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