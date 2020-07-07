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Кравець потрапив до топ-3 свого клубу за версією Instat завдяки перфомансу проти Бешикташа

15:42 - Читать на русском
Кравець потрапив до топ-3 свого клубу за версією Instat завдяки перфомансу проти Бешикташа
Артем Кравець / фото ФК Кайсеріспор

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець опинився у трійці найкращих гравців свого клубу в матчі 30-го туру турецької першості проти Бешикташа (3:1).

Кравець набрав 303 бали за версією Instat за поєдинок проти Бешикташа, повідомляє Команда№1.

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За 87 хвилин Артем відзначився голом, виконав 65 ТТД з браком 43%, завдав три удари по воротах (не реалізував ще один вихід один на один), віддав чотири гострі передачі та виграв 10 єдиноборств з 24-х. Цікаво, що форвард опинився у топ-3 найкращих представників Кайсеріспора, а його показник став найкращим для українця у поточному сезоні.

До слова, Кравець провів 18 поєдинків у поточному сезоні в складі Кайсеріспора, записавши до свого активу 7 голів.

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Теги
Українці за кордоном Кайсеріспор Кайсеріспор Артем Артем Кравець Бешикташ Бешикташ Туреччина
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