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Постоянная величина: легендарный Эмре установил уникальное достижение в чемпионате Турции

7 июля 22:24 - Читати українською
Постоянная величина: легендарный Эмре установил уникальное достижение в чемпионате Турции
Эмре Белозоглу / AA

Полузащитник стамбульского Фенербахче Эмре Белозоглу благодаря голу в ворота Генчлербирлиги стал автором невероятного рекорда.

Ветеран стал первым игроком в истории турецкого первенства, который забивал в четырех десятилетиях, сообщает Opta Sports.

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Эмре отмечался голами в 90-х, 2000-х, 2010-х и теперь в 2020-х. Лишней уникальности достижению хавбеку придает то, что он играл и за пределами Турции. В частности, Эмре защищал цвета миланского Интера, Ньюкасла и мадридского Атлетико. На родине 39-летний полузащитник выступал за воспитавший его Галатасарай, Фенербахче и Истанбул Башакшехир.

В нынешнем сезоне Эмре Белозоглу провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.

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Эмре Эмре Белозоглу Фенербахче Фенербахче Рекорды Турция
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