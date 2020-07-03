Дві червоні картки за легендарний плювок і пляшка з отрутою для збірної Бразилії: Джулай – про ЧС-1990

Розбірки Феллера та Райкарда / Фото з відкритих джерел

Український коментатор продовжує серію спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску – про найспекотніший день літа 1990-го. Найспекотніший у футбольному плані, звісно ж.

24 червня Аргентина завдяки характеру і хитрощам здолала у Турині збірну Бразилії (1:0). Натомість ФРН у міланському поєдинку з двома вилученнями вирвала путівку до чвертьфіналу з рук Нідерландів (2:1).

Слухаємо!

Хет-трик, щоб продати себе в Серію А, і збірна, яку привчали пити вино: Джулай – про ЧС-1990