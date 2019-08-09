Захисник АЗ: Не знаю з якою нідерландською командою порівняти Маріуполь, у нас грають в справжній футбол

Оборонець АЗ Рон Влаар поділився своїми враженнями від матчу проти Маріуполя у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

"Я думаю, це був хороший матч, ми грали добре. Ми створили кілька шансів, щоб забити, але не зуміли скористатися своїми можливостями. Голкіпер Маріуполя здійснив кілька хороших сейвів.

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В останні хвилини Маріуполь грав небезпечніше, але, думаю, по воротам вони влучили лише раз.

Не знаю з яким нідерландським клубом порівняти Маріуполь. У нашій країні ми граємо в футбол, в справжній футбол, а не тільки захищаємося. У Нідерландах ми любимо грати з м'ячем", – передає слова Влаара Football.ua.

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