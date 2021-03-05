"Зустріч тренерського штабу після матчу з Агробізнесом? Жодної розмови щодо відставки тренерського штабу Каштру не було. Був розбір, аналіз, були емоції. Каштру сказав, що потрібно проаналізувати, що йде не так. Тому що це не той результат, який потрібен Шахтарю, вболівальникам і клубу.

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Ахметов? Спілкування з президентом не було. Якби ми знали, в чому конкретно проблема, то ми б давно цим займалися. Підготовка йде так само, як минулого року. Звичайно, результати тиснуть на тренерський штаб та всіх футболістів. Ми сподіваємося, що вже скоро побачимо реакцію. Всі клуби можуть переживати непрості часи, цей процес потрібно пройти.

У команді ніякого конфлікту немає. Ситуація важка, і на всіх досвідчених футболістів це тисне, бо вони повинні бути прикладом. На них відповідальність. Зараз я більше переживаю за чемпіонат України, ніж за матчі з Ромою. Тому що чемпіонат – це Ліга чемпіонів, треба, щоб Шахтар грав там, де заслуговує", – сказав Срна в ефірі Youtube-програми "Денисов Time".

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