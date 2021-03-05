"Переживаємо дуже складний період у сезоні. Ми були готові до ротації, це був ідеальний момент: до матчів чемпіонату і Ліги Європи. Був ідеальний час для великої ротації, хоча ми розуміли деякі ризики. У нас були моменти, був удар у поперечину, пенальті. Суперник також створив нам певні складнощі в контратаках, але ми заслуговували іншого результату – і клуб, і вболівальники. Всі розчаровані.

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Ще минулого року у нас був чудовий сезон: рекордний відрив у чемпіонаті, півфінал Ліги Європи... Нас дивує все, що зараз відбувається з Шахтарем. Але потрібно реагувати на такі моменти в житті, таке буває. У нас ще є мета – стати чемпіонами. Постараємося знайти між собою компроміс, щоб цього досягти", – резюмував Каштру в коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, за тиждень "гірники" відпустили Динамо на 4 очки в УПЛ, а також вилетіли з 1/4 Кубка України, поступившись Агробізнесу.

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