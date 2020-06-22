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Срна відверто оцінив перспективи Шахтаря у Лізі Європи

08:27 - Читать на русском
Срна відверто оцінив перспективи Шахтаря у Лізі Європи
Даріо Срна / Фото з відкритих джерел

Легенда "гірників", а нині асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна, поділився планами команди на єврокубки у поточному сезоні.

"Ми добре почали сезон, тому так приємно, що за п'ять турів до кінця ти стаєш чемпіоном. Зараз можна відпочивати і аналізувати. Наше завдання на майбутнє – стати ще сильнішими, показувати ще кращий футбол. Відразу можу сказати: наша мета на наступний сезон – виграти чемпіонат і Кубок України.

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Наш президент побудував систему, яка працює дуже довго і буде працювати. Шахтар завжди ставить перед собою найвищі цілі. У нас попереду ще Ліга Європи, в якій ми є одними з фаворитів, тому будемо працювати. Зараз відпочинемо пару днів, відсвяткуємо, і будемо готуватися до Ліги Європи. Ставлюся до всіх трофеїв дуже серйозно, адже працюєш над цим весь рік. Рухаємося далі", – сказав Срна у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар обіграв Вольфсбург на виїзді з рахунком 2:1. Матч-відповідь, скоріше за все, пройде також у Німеччині.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи 2019/20 Даріо Даріо Срна
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