Срна откровенно оценил перспективы Шахтера в Лиге Европы

Легенда "горняков", а ныне ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна, поделился планами команды на еврокубки в текущем сезоне.

"Мы хорошо начали сезон, поэтому так приятно, что за пять туров до конца ты становишься чемпионом. Сейчас можно отдыхать и анализировать. Наша задача на будущее – стать еще сильнее, показывать еще лучший футбол. Сразу могу сказать: наша цель на следующий сезон – выиграть чемпионат и Кубок Украины.

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Наш президент построил систему, которая работает очень долго и будет работать. Шахтер всегда ставит перед собой самые высокие цели. У нас впереди еще Лига Европы, в которой мы являемся одними из фаворитов, поэтому будем работать. Сейчас отдохнем пару дней, отметим, и будем готовиться к Лиге Европы. Отношусь ко всем трофеям очень серьезно, ведь работаешь над этим весь год. Двигаемся дальше", – сказал Срна в программе "Великий футбол".

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Шахтер обыграл Вольфсбург на выезде со счетом 2:1. Ответный матч, скорее всего, пройдет также в Германии.

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