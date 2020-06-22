toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
РЕАЛ СОСЬЕДАД - РЕАЛ МАДРИД ДЕСНА - ЗАРЯ АТАЛАНТА - САССУОЛО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Срна откровенно оценил перспективы Шахтера в Лиге Европы

08:27 - Читати українською
Срна откровенно оценил перспективы Шахтера в Лиге Европы
Дарио Срна / Фото из открытых источников

Легенда "горняков", а ныне ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна, поделился планами команды на еврокубки в текущем сезоне.

"Мы хорошо начали сезон, поэтому так приятно, что за пять туров до конца ты становишься чемпионом. Сейчас можно отдыхать и анализировать. Наша задача на будущее – стать еще сильнее, показывать еще лучший футбол. Сразу могу сказать: наша цель на следующий сезон – выиграть чемпионат и Кубок Украины.

"Важно, что победитель УПЛ определился по спортивному принципу": Павелко поздравил Шахтер с чемпионством

Наш президент построил систему, которая работает очень долго и будет работать. Шахтер всегда ставит перед собой самые высокие цели. У нас впереди еще Лига Европы, в которой мы являемся одними из фаворитов, поэтому будем работать. Сейчас отдохнем пару дней, отметим, и будем готовиться к Лиге Европы. Отношусь ко всем трофеям очень серьезно, ведь работаешь над этим весь год. Двигаемся дальше", – сказал Срна в программе "Великий футбол".

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Шахтер обыграл Вольфсбург на выезде со счетом 2:1. Ответный матч, скорее всего, пройдет также в Германии.

Шахтер победил Александрию и досрочно стал чемпионом Украины – урок успеха, тревога перед ЛЕ и неосторожность "горняков"

blog_ava
Главные новости футбола 21 июня: Реал возглавил Примеру, Ливерпуль потерял очки, Заря обыграла Десну в битве за бронзу
07:00
66
Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы 2019/20 Дарио Дарио Срна
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
27
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук