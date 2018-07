Срна написав прощального листа фанатам Шахтаря

When I arrived in FC Shakhtar in 2003 I was still a child,not knowing what was expected of me, nor what my own self expectations were. Not even in my dreams did I expect to be here today, having surpassed them all. Looking back on my last 15 years in the club, I am extremely proud what we have together achieved; all the trophies, medals and matches played but above all the relationships I have built with the club, its players, management and our fans. Leaving Ukraine has been one of the hardest moments in my life, as I have left behind me my home, my family and most importantly my heart! That heart will forever stay with you, my fans, as because of you I have fulfilled all my dreams and more. Even during my hardest times you have stayed loyal and supportive and I owed it to you more than anyone else to prove my integrity . I also take this opportunity to thank The Clubs president Rinat Akhmetov for everything he has done for me over the years and for always believing in me! Forever yours, Darijo 33️ Когда в 2003 году я приехал в футбольный клуб "Шахтер", я был ещё ребенком, не зная, что от меня ожидают и какими должны быть мои собственные ожидания. Даже в своих мечтах я и не надеялся быть здесь сегодня, превзойдя все свои ожидания . Оглядываясь на 15 лет назад в клубе, я очень сильно горжусь тем, что мы вместе достигли: эти трофеи, медали и сыгранные матчи, но превыше всего для меня отношения, которые у меня сложились с клубом, игроками, менеджментом и нашими фанами. Уезжая из Украины было одним из самых тяжелых моментов в моей жизни, я оставил свой дом, свою вторую семью и самое важное моё сердце! Моё сердце всегда останется с Вами, моими фанами, ради Вас я выполнил все свои мечты и даже более того. Даже в самые трудные времена для меня Вы всегда были лояльны ко мне и поддерживали меня, и я должен Вам, больше чем кому- либо другому доказать свою принципиальность и честность. А также хочу поблагодарить Президента клуба, Рината Ахметова за всё, что он сделал для меня за эти годы и за его веру в меня! Ваш навсегда, Дарио 33 ️

