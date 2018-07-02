Срна написав прощального листа фанатам Шахтаря

Екс-капітан Шахтаря Даріо Срна написав прощального листа вболівальникам донецького клубу.

"Коли в 2003 році я приїхав в футбольний клуб Шахтар, я був ще дитиною, не знаючи, що від мене очікують і якими мають бути мої власні очікування. Навіть в своїх мріях я і не сподівався бути тут сьогодні, перевершивши всі свої очікування. Озираючись на 15 років назад в клубі, я дуже сильно пишаюся тим, що ми разом досягли: ці трофеї, медалі і зіграні матчі, але понад усе для мене стосунки, які у мене склалися з клубом, гравцями, менеджментом і нашими фанами.

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Їхати з України було одним з найважчих моментів у моєму житті, я залишив свій будинок, свою другу сім'ю і найважливіше моє серце! Моє серце завжди залишиться з Вами, моїми фанами, заради Вас я виконав всі свої мрії і навіть більше того. Навіть у найважчі часи для мене Ви завжди були лояльні до мене і підтримували мене, і я повинен Вам. більше ніж будь-кому іншому. довести свою принциповість і чесність. А також хочу подякувати президенту клубу, Рінату Ахметову за все, що він зробив для мене за ці роки і за його віру в мене.

Ваш назавжди", – написав Срна в своєму Інстаграм.