Спробуємо повернути Фінляндії борг, не пустивши їх на Євро-2021, – Чеберко

Захисник збірної України U-21 Євген Чеберко поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2021 проти Фінляндії.

"У всієї команди гарний настрій. Всі чекали на старт кваліфікації, адже це офіційні матчі, в них мотивація завжди вище. Атмосфера в колективі позитивна. Упевнений, що ми покажемо уболівальникам, що вміє молодіжка, і постараємось здобути перемогу.

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Мотивація виходить від того, що ти представляєш свою країну. Тут потрібно в кожному матчі доводити свій рівень.

Два роки тому фіни не дали нам пройти на Євро U-19, так що постараємося повернути суперникові боржок, обігравши його на молодіжному рівні.

Щодо насиченого ігрового графіка – втоми немає, оскільки сезон тільки-но розпочався. Тим більше, що футболісти завжди хочуть більше грати, ніж тренуватися", – поділився Чеберко в коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, у перших матчах кваліфікації до Євро-2021 U-21 Україна зіграє проти Фінляндії та Мальти. Поєдинки відбудуться у Запоріжжі 6 та 10 вересня відповідно.

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