Попробуем вернуть Финляндии долг, не пустив их на Евро-2021, – Чеберко

Защитник сборной Украины U-21 Евгений Чеберко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2021 против Финляндии.

"Во всей команды хорошее настроение. Все ждали старт квалификации, ведь это официальные матчи, в них мотивация всегда выше. Атмосфера в коллективе положительный. Уверен, что мы покажем болельщикам, что умеет молодежка, и постараемся одержать победу.

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Мотивация исходит от того, что ты представляешь свою страну. Здесь нужно в каждом матче доказывать свой уровень.

Два года назад финны не дали нам пройти на Евро U-19, так что постараемся вернуть сопернику должок, обыграв его на молодежном уровне.

Насчет насыщенного игрового графика – усталости нет, поскольку сезон только начался. Тем более, что футболисты всегда хотят больше играть, чем тренироваться", – поделился Чеберко в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, в первых матчах квалификации к Евро-2021 U-21 Украина сыграет против Финляндии и Мальты. Поединки пройдут в Запорожье 6 и 10 сентября соответственно.

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