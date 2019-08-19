toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
ФІЛІППЕ КОУТІНЬЮ ДИНАМО ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Чемпіони світу U-20, Русин, Шапаренко – Ротань оголосив заявку молодіжної збірної на матчі кваліфікації до Євро-2021

18:21 275 Читать на русском
Чемпіони світу U-20, Русин, Шапаренко – Ротань оголосив заявку молодіжної збірної на матчі кваліфікації до Євро-2021
Руслан Ротань / УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив заявку команди на перші матчі кваліфікації до Євро-2021 проти Мальти та Фінляндії.

Воротарі: Владислав Кучерук, Олег Білик, Андрій Кожухар;

Захисники: Юхим Конопля, Денис Попов, Євген Чеберко, Олексій Биков, Віктор Корнієнко, Богдан Мілованов, Валерій Бондар;

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі проти Нігерії та Литви

Півзахисники: Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі, Сергій Булеца, Максим Луньов, Богдан Лєднєв, Євген Смирний, Максим Чех, Дмитро Топалов, Роман Вантух, Ахмед Алібеков, Михайло Мудрик;

Нападники: Владислав Супряга, Назарій Русин, Владислав Вакула, Данило Сікан.

Резервний список: Богдан Білошевський, Олександр Назаренко, Владислав Дубінчак, Володимир Якимець, Артем Козак, Олег Кожушко, Владислав Бабогло.

"Шевченко дзвонить, підказує", – Ротань розповів про співпрацю з наставником збірної України

Нагадаємо, у перших матчах кваліфікації до Євро-2021 U-21 Україна зіграє проти Фінляндії та Мальти. Поєдинки відбудуться у Запоріжжі 6 та 10 вересня відповідно.

blog_ava
Коутінью став гравцем Баварії – мюнхенці заплатять смішну суму за оренду хавбека
11:33
5071
Теги
Збірна України U-21 Чемпіонат Європи U-21 Україна U-21 Україна U-21 Назарій Русин Назарій Русин Руслан Ротань Руслан Ротань Микола Шапаренко Микола Шапаренко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
24
хв
Вулверхемптон
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук