Чемпіони світу U-20, Русин, Шапаренко – Ротань оголосив заявку молодіжної збірної на матчі кваліфікації до Євро-2021

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив заявку команди на перші матчі кваліфікації до Євро-2021 проти Мальти та Фінляндії.

Воротарі: Владислав Кучерук, Олег Білик, Андрій Кожухар;

Захисники: Юхим Конопля, Денис Попов, Євген Чеберко, Олексій Биков, Віктор Корнієнко, Богдан Мілованов, Валерій Бондар;

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Півзахисники: Микола Шапаренко, Георгій Цітаішвілі, Сергій Булеца, Максим Луньов, Богдан Лєднєв, Євген Смирний, Максим Чех, Дмитро Топалов, Роман Вантух, Ахмед Алібеков, Михайло Мудрик;

Нападники: Владислав Супряга, Назарій Русин, Владислав Вакула, Данило Сікан.

Резервний список: Богдан Білошевський, Олександр Назаренко, Владислав Дубінчак, Володимир Якимець, Артем Козак, Олег Кожушко, Владислав Бабогло.

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Нагадаємо, у перших матчах кваліфікації до Євро-2021 U-21 Україна зіграє проти Фінляндії та Мальти. Поєдинки відбудуться у Запоріжжі 6 та 10 вересня відповідно.