Матеріали кримінального провадження, в якому фігурують керівники УАФ, надійшли до Печерського суду Києва, однак засідання у справі не відбулося.

Сьогодні, 25 листопада, Печерський суд Києва мав обрати запобіжний захід президенту УАФ Андрію Павелку і генеральному секретарю Юрію Запісоцькому, які нещодавно отримали підозри від Генеральної прокуратури.

Павелко та Запісоцький отримали підозри у Генпрокуратурі – президент УАФ ретельно маскувався

Генпрокуратура подала клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання функціонерів УАФ під вартою. Засідання у справі Запісоцького мало розпочатися о 10:00, а через годину мали обрати запобіжний захід і Павелку. Однак через повідомлення про замінування Печерського суду обидва засідання перенесли на понеділок, 28 листопада. Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк у Telegram.

Раніше у помешканні Андрія Павелка було проведено обшуки. Кримінальне провадження, в якому фігурує президент УАФ, зареєстроване ще у червні 2018-го року.