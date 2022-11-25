Дело Павелко: президенту УАФ не избрали меру пресечения из-за "заминирования" Печерского суда
Материалы уголовного производства, в котором фигурируют руководители УАФ, поступили в Печерский суд Киева, однако заседание по делу не состоялось.
Сегодня, 25 ноября, Печерский суд Киева должен был избрать меру пресечения президенту УАФ Андрею Павелко и генеральному секретарю Юрию Записоцкому, недавно получившим подозрения от Генеральной прокуратуры.
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Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания функционеров УАФ под стражей. Заседание по делу Записоцкого должно было начаться в 10:00, а через час должны были выбрать меру пресечения и Павелко. Однако из-за сообщения о заминировании Печерского суда оба заседания перенесли на понедельник, 28 ноября. Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в Telegram.
Ранее в помещении Андрея Павелко были проведены обыски. Уголовное производство, в котором фигурирует президент УАФ, зарегистрировано еще в июне 2018 года.