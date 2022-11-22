Президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар Юрій Запісоцький все ж прийшли у Генеральну прокуратуру України через кримінальне провадження.

Сьогодні, 22 листопада, об 11 годині керівники Української асоціації футболу повинні були з'явитись у Генпрокуратурі для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні, що зареєстроване ще в червні 2018-го року. У визначений час їх не було.

Приватний пляж, позолочені меблі та гардероб для 100 пар взуття – з'явилось відео обшуку у помешканні Павелка

Як повідомляє FootballHub, обоє все ж з'явились у Генеральній прокуратурі України. Першим прибув Запісоцький. Павелко ж був у супроводі охоронця й ретельно маскувався (дивитись фото нижче). Обидва фігуранти кримінальних справ перебували у будівлі кілька годин, де отримали підозри, а опісля відмовились від будь-яких коментарів. Генпрокуратура подала клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у помешканні Павелка було проведено обшуки, а його підлеглим – Запісоцькому та директорці з фінансів Євгенії Сагайдак – суд вже обрав запобіжні заходи.