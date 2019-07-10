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Спортивний директор Федерації футболу Сербії звільнився з посади через збірну України

15:44 1360 Читать на русском
Спортивний директор Федерації футболу Сербії звільнився з посади через збірну України
Дарко Ковачевіч / Федерація футболу Сербії

Розгромна поразка збірної Сербії проти України спричинила кадрові зміни у Федерації футболу Сербії.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Спортивний директор Федерації футболу Сербії Дарко Ковачевіч вирішив покинути свою посаду. Функціонер пояснив таке рішення розгромною поразкою національної збірної балканської країни у матчі проти України, а також незадовільними результатами молодіжної збірної на Євро-2019, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Сербії.

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Нагадаємо, збірна України у рамках кваліфікації до Євро-2020 розтрощила національну команду Сербії з рахунком 5:0. У тому матчі дублями відзначились Євген Коноплянка та Віктор Циганков, ще один гол забив Роман Яремчук.

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Сербія Сербія Україна Україна Збірна України Україна - Сербія
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