Спортивний директор Федерації футболу Сербії звільнився з посади через збірну України

Розгромна поразка збірної Сербії проти України спричинила кадрові зміни у Федерації футболу Сербії.

Спортивний директор Федерації футболу Сербії Дарко Ковачевіч вирішив покинути свою посаду. Функціонер пояснив таке рішення розгромною поразкою національної збірної балканської країни у матчі проти України, а також незадовільними результатами молодіжної збірної на Євро-2019, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Сербії.

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Нагадаємо, збірна України у рамках кваліфікації до Євро-2020 розтрощила національну команду Сербії з рахунком 5:0. У тому матчі дублями відзначились Євген Коноплянка та Віктор Циганков, ще один гол забив Роман Яремчук.

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