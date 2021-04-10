Спортінг підписав Кріштіану – гравця з українським корінням
08:26 - Читать на русском
Лісабонський клуб, який славиться своїми вихованцями, поповнився черговим талантом.
Спортінг оголосив про підписання тренувального контракту з Кріштіану Паламарчуком, повідомляє офіційний сайт лісабонської команди.
Хавбек Маріуполя не може виступати за збірну Азербайджану – на заваді стала власна матір
Футболісту, який грає на позиції центрального захисника, 14 років і він буде виступати за юнацькі команди португальського клубу.
Паламарчук є громадянином Португалії, проте має українське коріння. Раніше він виступав за Спорт Лагос Бенфіку.
"Почувши, що я з України, Ді Лівіо засміявся: "А, Шевченко": сином українських емігрантів зацікавився гранд Серії А
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter