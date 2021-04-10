Спортінг оголосив про підписання тренувального контракту з Кріштіану Паламарчуком, повідомляє офіційний сайт лісабонської команди.

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Футболісту, який грає на позиції центрального захисника, 14 років і він буде виступати за юнацькі команди португальського клубу.

Паламарчук є громадянином Португалії, проте має українське коріння. Раніше він виступав за Спорт Лагос Бенфіку.

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