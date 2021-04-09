"Пропозиція від Асоціації футбольних федерацій Азербайджану була. Але я все ще не знаю, як буде.

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Потрібно все обговорити з батьками. Моя мама проти, але з батьком ще не говорив про це. Найближчим часом дам остаточну відповідь", – сказав Кулієв у коментарі виданню Azerisport.

Нагадаємо, Кулієв – вихованець Шахтаря. До табору Маріуполя приєднався у серпні 2019 року. У поточному сезоні провів за азовців 5 матчів в УПЛ, результативними діями не відзначався.

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