Хавбек Маріуполя не може виступати за збірну Азербайджану – на заваді стала власна матір
20:00 - Читать на русском
Півзахисник Маріуполя Ельдар Кулієв поки не прийняв остаточного рішення щодо зміни громадянства.
"Пропозиція від Асоціації футбольних федерацій Азербайджану була. Але я все ще не знаю, як буде.
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Потрібно все обговорити з батьками. Моя мама проти, але з батьком ще не говорив про це. Найближчим часом дам остаточну відповідь", – сказав Кулієв у коментарі виданню Azerisport.
Нагадаємо, Кулієв – вихованець Шахтаря. До табору Маріуполя приєднався у серпні 2019 року. У поточному сезоні провів за азовців 5 матчів в УПЛ, результативними діями не відзначався.
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