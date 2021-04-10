Спортинг подписал Криштиану – игрока с украинскими корнями
08:26 - Читати українською
Лиссабонский клуб, который славится своими воспитанниками, пополнился очередным талантом.
Спортинг объявил о подписании тренировочного контракта с Криштиану Паламарчуком, сообщает официальный сайт лиссабонской команды.
Хавбек Мариуполя не может выступать за сборную Азербайджана – не разрешает собственная мать
Футболисту, который играет на позиции центрального защитника, 14 лет и он будет выступать за юношеские команды португальского клуба.
Паламарчук является гражданином Португалии, однако имеет украинские корни. Ранее он выступал за Спорт Лагос Бенфику.
"Почувши, що я з України, Ді Лівіо засміявся: "А, Шевченко": сином українських емігрантів зацікавився гранд Серії А
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter