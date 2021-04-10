Спортинг объявил о подписании тренировочного контракта с Криштиану Паламарчуком, сообщает официальный сайт лиссабонской команды.

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Футболисту, который играет на позиции центрального защитника, 14 лет и он будет выступать за юношеские команды португальского клуба.

Паламарчук является гражданином Португалии, однако имеет украинские корни. Ранее он выступал за Спорт Лагос Бенфику.

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