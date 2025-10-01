Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон вспомнил свои впечатления от спаррингов с Александром Усиком во время съемок фильма "Несокрушимый".

"Впервые, когда мы сцепились, и я почувствовал его силу, я осознал: это опасный человек. Внешность Усика может быть обманчивой, но когда он на ринге, обман становится реальностью.

Усик засиял в новом трейлере "Несокрушимого" со Скалой Джонсоном – зрители услышат украинский в фильме

Ты сразу чувствуешь силу в его ногах. Потом мы начали спарринг, отрабатывали джебы, и он оказался невероятно быстрым. Я только и думал, что если один из этих ударов пройдет – я окажусь в больнице", – приводит слова Дуэйна Джонсона talkSport.

Напомним, фильм "Несокрушимый" рассказывает историю легендарного американского бойца ММА Марка Керра – абсолютного чемпиона UFC. Главного героя сыграл Дуэйн Джонсон. Усик же сыграл соперника Керра – известного украинского спортсмена Игоря Волчанчина, который в свое время был одним из самых опасных бойцов мира. Мировая премьера фильма запланирована на 3 октября, а в Украине лента выйдет в прокат 10 октября.

Усик вместе со Скалой Джонсоном представил фильм "Разрушительная машина" на фестивале в Торонто