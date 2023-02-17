Через кризу криптовалют титульний спонсор Атлетіко – платформа WhaleFin – припинить співпрацю з клубом з наступного сезону.

Останніми місяцями ринок криптовалют упав на 70%, через що титульний спонсор Атлетіко не зможе продовжувати фінансувати клуб. Про це інформує Mundo Deportivo.

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Атлетіко підписав з WhaleFin п'ятирічний контракт, згідно з яким криптовалютна платформа зобов'язувалася виплачувати мадридському клубу 40 мільйонів євро на рік. Однак тепер компанія має намір скористатися одним із пунктів в угоді з клубом, щоб розірвати контракт в односторонньому порядку.

Повідомляється, що клуб уже почав вивчати юридичний бік цього питання. Проте відповідальні особи Атлетіко вже приступили до пошуків нового спонсора.