Райо та Хетафе поділили очки у вогняному дербі – екс-форварди Реала не забили пенальті, екс-хавбек Барси отримав червону
В рамках програми дня у 21-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2022/23, 21-й тур
Хетафе – Райо Вальєкано – 1:1
Голи: Унал, 77 – Арамбаррі, 38 (автогол)
Нереалізовані пенальті: Майораль, 50 – Де Томас, 86
Вилучення: Аленья, 54 (Хетафе)
Сельта – Атлетіко – початок о 17:15
Вальядолід – Осасуна – початок о 19:30
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Хетафе й Райо Вальєкано не визначили переможця, якщо вам це дійсно цікаво. Хоча мадридське дербі виявилось багатим на події. Зокрема, екс-форварди Реала (Майораль і Де Томас) не реалізували пенальті, а екс-хавбек Барселони (Аленья) залишив господарів у меншості.
При 32 ударах було забито всього два голи, причому обидва провели гравці Хетафе – один у свої ворота, один в чужі. Зрештою, поєдинок завершився нічиєю, провальною для обох мадридських колективів. Хетафе продовжив безвиграшну серію до шести матчів і не зміг покинути зону вильоту, а Райо Вальєкано не піднявся у зону ЛЧ.
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