В рамках програми дня у 21-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 21-й тур

Хетафе – Райо Вальєкано – 1:1

Голи: Унал, 77 – Арамбаррі, 38 (автогол)

Нереалізовані пенальті: Майораль, 50 – Де Томас, 86

Вилучення: Аленья, 54 (Хетафе)

Сельта – Атлетіко – початок о 17:15

Вальядолід – Осасуна – початок о 19:30

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Хетафе й Райо Вальєкано не визначили переможця, якщо вам це дійсно цікаво. Хоча мадридське дербі виявилось багатим на події. Зокрема, екс-форварди Реала (Майораль і Де Томас) не реалізували пенальті, а екс-хавбек Барселони (Аленья) залишив господарів у меншості.

При 32 ударах було забито всього два голи, причому обидва провели гравці Хетафе – один у свої ворота, один в чужі. Зрештою, поєдинок завершився нічиєю, провальною для обох мадридських колективів. Хетафе продовжив безвиграшну серію до шести матчів і не зміг покинути зону вильоту, а Райо Вальєкано не піднявся у зону ЛЧ.

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