"Часто казав, що Данію надто недооцінюють. Ми двічі грали проти них протягом пів року. Вони завдали нам поразок (1:2 та 0:2, – прим.), але нам треба змінити тенденцію.

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Тут не йдеться про помсту. Збірна Данії знає нас, а ми знаємо їх. Цей матч буде інакшим, бо команди зараз в іншому стані. Нам на руку результати перших матчів у групі, але данці вміють успішно міняти систему гри. Це може призвести до труднощів.

Якщо вийдемо до 1/8 фіналу, то можемо зустрітися з Аргентиною чи Мексикою. Але спершу подумаємо про Данію. Спочатку треба попіклуватися про вихід з групи, а потім вже дивитимемося на інший квартет. Не буду говорити про інші збірні. Я дивлюся матчі турніру, але не повністю, бо вони часто накладаються на тренування. Для Аргентини та Мексики їхній очний матч може стати ключовим. Але спочатку подумаємо про нашу групу. Всім серцем сподіваюся, що ви поставите мені це питання знову", – сказав Дешам на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у першому матчі Франція розбила Австралію з рахунком 4:1. Поєдинок з данцями відбудеться вде сьогодні, 26 листопада. Початок зустрічі о 18:00.

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