"Часто говорил, что Данию слишком недооценивают. Мы дважды играли против них в течение полугода. Они нанесли нам поражения (1:2 и 0:2, – прим.), но нам нужно изменить тенденцию.

Мундиаль в Катаре ознаменовался очередным скандалом – стадионы для ЧМ-2022 помогали строить Талибан

Здесь речь не идет о мести. Сборная Дании знает нас, а мы знаем их. Этот матч будет другим, потому что команды сейчас в другом состоянии. Нам на руку результаты первых матчей в группе, но датчане умеют успешно менять систему игры. Это может привести к трудностям.

Если выйдем в 1/8 финала, то можем встретиться с Аргентиной или Мексикой. Но сначала подумаем о Дании. Сначала нужно позаботиться о выходе из группы, а потом будем смотреть на другой квартет. Не буду говорить о других сборных. Я смотрю матчи турнира, но не полностью, потому что они часто накладываются на тренировки. Для Аргентины и Мексики их очный матч может стать ключевым. Но сначала подумаем о нашей группе. Всем сердцем надеюсь, что вы зададите мне этот вопрос снова", – сказал Дешам на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в первом матче Франция разбила Австралию со счётом 4:1. Поединок с датчанами состоится сегодня, 26 ноября. Начало встречи в 18:00.

Франция – Дания: анонс матча ЧМ-2022 – рекорды бьются без Бензема