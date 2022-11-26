Чемпіонат світу-2022. 2 тур. Група D

26 листопада, 18:00. Рас Абу Абуд, стадіон 974

Головний арбітр: Шимон Марциняк (Польща)

Телетрансляція: MEGOGO

Однією зі збірних, які ефектно і переконливо стартували у Катарі, стала Франція. Чинні чемпіони світу не мали жодних проблем із Австралією, досхочу покуражившись в атаці. Зокрема дубль Жиру дозволив цьому 36-річному форварду наздогнати Тьєррі Анрі на вершині абсолютного бомбардирського заліку "Ле Бльо". В обох – по 51 голу. Тобто, ще один влучний постріл – і Олів’є стане найкращим бомбардиром в історії збірної Франції. Хто б міг подумати!

Взагалі, кадрові пробоїни у складі Дешама були настільки вагомими, що виникали сумніви, чи зможе ця команда хоча б дійти до чвертьфіналу, не кажучи вже про захист титулу. Зламалися Погба, Канте і Бензема – надважливі елементи триколірної мозаїки. Вже у Катарі порвав "хрести" Люка Ернандес. Проте довжина лави, її якість, а також особливе піднесення і легкість, з якою французи шматували оборону Австралії, засвідчують: чемпіон у повному порядку.

З Данією – все навпаки. Ми всі пам’ятаємо минулорічну команду Каспера Юлманда, яка у чудовому стилі виграла кілька матчів (зокрема – розтрощила русню) і дійшла до півфіналу Євро-2020. Такої ж легкості від данців очікували й тепер, але щось пішло не за планом. У статусі фаворита європейці намучилися з Тунісом, так і не зумівши розмочити ворота бодай раз – "суха" нічия. Втрачені з прийнятним суперником очки можуть вилізти Шмейхелю і Ко боком у випадку сьогоднішньої поразки. Більше того, Юлманд вже не зможе скористатися послугами основного опорника Томаса Ділейні. Хавбек Севільї травмувався у першому турі і вже покинув табір збірної Данії безповоротно.

А ще ж цей скандал із катарською забороною на підтримку ЛГБТ-спільноти при мовчазній та ганебній гримасі ФІФА. Данська федерація вже пригрозила виходом з ФІФА (і в цьому намірі має кількох спільників). Чи означає це, що збірну Данії тепер судитимуть значно прискіпливіше, а її суперників – лояльніше? Хтозна, яке дно ще не пробила футбольна мафія. Проте, якщо абстрагуватися від конспіративних версій, підопічні Юлманда самі себе наразі закопують з не меншим успіхом.

Орієнтовні склади на матч Франція – Данія

Франція: Льоріс – Павар, Упамекано, Конате, Тео Ернандес – Рабйо, Чуамені – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру

Данія: Шмейхель – Андерсен, К’яер, А. Крістенсен – Р. Крістенсен, Дамсгор, Хьойберг, Еріксен, Меле – Сков, Дольберг

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Франція розгромила Австралію – Жиру став другим найкращим бомбардиром в історії "Ле Бльо", наздогнавши Анрі