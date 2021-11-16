Форвард французького Труа Микола Кухаревич, який на правах оренди виступає за бельгійський Львовен, сподівається у лавах молодіжки здобути перемогу над сербами у рідних стінах.

"Ми дуже серйозно готуємося до поєдинку з Сербією, тим більше він пройде у присутності своїх уболівальників.

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Я замало граю у своєму клубі, ще відбувається адаптація. Але я багато працюю. Сподіваюся, що в матчі з сербами у мене буде шанс. На Арені Львів було чимало миттєвостей, які мені запам'яталися. Хочеться, звичайно, щоб і майбутня гра залишилася приємним спогадом.

У сербів змінився головний тренер. Змінилася й тактика команди. Проте наш тренерський штаб усе нам розповів і показав. Справа за командою, яка докладе всіх сил для того, щоб здобути максимальний результат. Він нам дуже потрібний", – цитує Кухаревича офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, підопічні Ротаня сьогодні, 16 листопада, у Львові прийматимуть збірну Сербії. Початок зустрічі о 18:00.

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