Форвард французского Труа Николай Кухаревич, на правах аренды выступающий за бельгийский Лёвен, надеется в рядах молодежки одержать победу над сербами в родных стенах.

"Мы очень серьезно готовимся к поединку с Сербией, тем более он пройдет в присутствии своих болельщиков.

Ротань сообщил последние новости молодежки Украины перед поединком с сербами – есть две потери

Я мало играю в своем клубе, еще проходит адаптация. Но я много работаю. Надеюсь, что в матче с сербами у меня будет шанс. На Арене Львов было немало моментов, которые мне запомнились. Хочется, конечно, чтобы и предстоящая игра осталась приятным воспоминанием.

У сербов сменился главный тренер. Поменялась и тактика команды. Однако наш тренерский штаб все нам рассказал и показал. Дело за командой, которая приложит все силы для того, чтобы получить максимальный результат. Он нам очень нужен", – цитирует Кухаревича официальный сайт УАФ.

Напомним, подопечные Ротаня сегодня, 16 ноября, во Львове будут принимать сборную Сербии. Начало встречи в 18:00.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс решающего матча отбора к ЧМ-2022