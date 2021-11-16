Збірна Боснії і Герцеговини в рамках 10-го туру відбору до ЧС-2022 приймає Україну. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Боснія і Герцеговина покладала великі сподівання на матч проти України в Зеніці. Очікувалось, що він стане вирішальним не тільки для підопічних Олександра Петракова, а і для команди Івайло Петева – втім, домашня поразка від Фінляндії в суботу зробила усі прорахунки балканців марними. "Золотисті лілії" втратили усі шанси на плей-офф, відставши від другої позиції на чотири очки. Бошняків у Катарі не буде.

Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на вирішальний матч відбору до ЧС-2022

Турнірна ситуація вимагає розгрому господарів

Самоліквідувавшись у матчі з Суомі, цей колектив підклав свиню збірній Україні. Фіни у меншості відвантажили у ворота Боснії і Герцеговини три м'ячі, піднявшись на другу позицію й перевершивши нашу команду за різницею голів (+2 vs +1) та за кількістю забитих (10 vs 9). При цьому підопічні Маркку Канерви випереджають нас на два залікових бали. Таким чином, для прориву в плей-офф українцям необхідно перемагати й сподіватись на звитягу або нічию Франції у паралельному поєдинку в Гельсінкі.

У випадку нічиєї фінів з "Ле Бльо" необхідно рахувати голи. Нам вистачить і мінімальної звитяги над боснійцями, але лишень за умов "нулів" у паралельній зустрічі – тоді "синьо-жовті" обійдуть Суомі завдяки кращій статистиці в особистих зустрічах. Якщо ж фіни за рівності очок і різниці м'ячів матимуть більше забитих, то в плей-офф пройдуть саме вони.

Боснія і Герцеговина – дуже слабка

Боснія і Герцеговина у кваліфікації до ЧС-2022 довела лишень свою слабкість і банальність. Граючи у більшості проти Фінляндії протягом 60 хвилин, підопічні Івайло Петева не вигадали в атаці нічого, окрім подач і прострілів – вони провели 57 кросів, 23 стандарти і 44 довгих передачі. Бошняки звикли так працювати, тому що у них був Джеко – без нього ж гострота виявилась мізерною. Із майже 30-ти ударів по воротах Градецкі на гол претендували буквально 3-4 епізоди. Сьогодні Джеко теж не вийде.

"Золотисті лілії" попереду не вміють нічого, окрім кросів та закидань, але й біля свого штрафного команда допускає надзвичайно грубі помилки. Підопічні Івайло Петева у зустрічі проти фінів видавали паси Пуккі під вихід віч-на-віч, дозволяли себе обкрадати в найбільш небезпечних зонах і взагалі не контролювали ситуацію при стандартах. І це спостерігалося у всіх матчах.

На швидкості система захисту бошняків також легко розвалюється, що довів поєдинок у Львові. Словом, команда дуже слабка. Перспективно вона може виглядати лишень в режимі глухого автобусу.

Україна зробила висновки після нічиєї з бошняками

Україна повинна трощити такого суперника на атоми, але у домашній зустрічі цього не сталося. Чому? По-перше, тренерський штаб "синьо-жовтих" стратегічно недопрацював – команда відбігала в ультрависнажливому режимі в Гельсінкі й тим же складом через кілька днів вийшла на Боснію і Герцеговину. До цього додалися кадрові втрати й конфлікт з Маліновським – як наслідок, футболісти "підсіли" ще до 30-ї хвилини, а центрхави по ходу матчу все гірше реагувала на переміщення більш свіжого суперника, посиленого оперативними замінами.

У підсумку, замінити Шапаренка було нікому, опорники дали гостям розігрувати м'яч у центрі, а "золотисті лілії" звідти почали гольову атаку. Нічия виявилась абсолютно заслуженою, хоча в перші півгодини наші гравці могли влаштувати розгром з непристойним рахунком. Як завжди, "синьо-жовтих" підвела реалізація.

Сьогодні балканцям так просто вже не буде. Збірна України приїхала в оптимальному складі (не вистачає лишень Миколенка) – зокрема, повернулися і наші топ-легіонери. На відпочинок у "синьо-жовтих" було аж п'ять днів.

Зараз із явних проблем України можна виділити тільки слабеньку конвертацію моментів у голи – і це дуже неприємний факт в контексті перегонів з фінами в групі. Крім того, варто відзначити здатність оборони привезти небезпечну ситуацію на рівному місці. Тим не менш, Боснія і Герцеговина в цьому плані в десять разів гірша.

Поєдинок проти Болгарії показав, що "синьо-жовті" перебувають в класній формі й мають достатню кадрову й тактичну гнучкість. У Одесі підопічні Олександра Петракова несподівано зіграли за схемою Андрія Шевченка – вийшло настільки круто, що зараз у тренерського штабу виникла дилема. Що ж обрати: перевірені 3-4-2-1 чи перспективні 4-3-3? Враховуючи, що в обох режимах збірна України виглядає дуже агресивно й демонструє вертикальний футбол, поставимо на трійку захисників. Занадто вже важливий сьогодні матч.

Словом, висновки після львівського фіаско були зроблені. Тренерський штаб викликав усіх лідерів і навчився розташовувати їх на полі, а ті відповіли якісним футболом у контрольному спарингу. Нині у нас є все для тріумфу в Зеніці й прориву в плей-офф. Необхідно лишень забити свої голи й помолитись за успіх Франції в паралельній зустрічі. До речі, в церкву команда вже сходила.

Кадрова ситуація

Боснії і Герцеговині точно не допоможе Джеко, який так і не відновився від травми. Крім того, в лазарет загримів Колашинац, якому наклали гіпс на ногу. Це – дуже серйозні втрати для "золотистих лілій", але Івайло Петев все одно збирався провести ротацію. Україна ж може розраховувати на усіх футболістів із заявки.

На більшості позицій прізвища виглядають очевидними – існують питання лишень по голкіперу, інсайдам та одному з опорників. Зокрема, цікаво, кого Олександр Петраков поставить у ворота. Ми очікуємо на Пятова, адже він не підвів команду в попередніх матчах, а от до Жори були невеличкі питання щодо голу болгар.

Місце Шапаренка в основі виглядає залізобетонним, але хто буде поруч? Навряд чи Сидорчук, а от вибір між Зінченком і Степаненком цікавий. Як показав досвід поєдинку ві Львові, команді потрібен баланс у опорній зоні, але разом з тим сьогодні треба атакувати швидко й багато. Ризикнемо поставити на Тараса, адже на початку зустрічі бошняки спробують дати останній концерт. А вже по ходу гри має з'явитись Зінченко.

Зрештою, цікаво поглянути, хто вийде на позиції лівого інсайда – Зубков чи Циганков. Головний тренер натякнув, що Віктор після свого дня народження повинен зробити подарунок країні, та і загалом Петраков його любить. Ставимо на Вітю.

Втім, всі ці розклади не матимуть сенсу, якщо Україна почне у схемі 4-3-3. Тоді на полі можна розташувати і Зінченка, і Степаненка, і Маліновського, і Циганкова / Зубкова. Питання лишень в тому, чи ризикне тренерський штаб здивувати боснійців.

Орієнтовні склади на матч Боснія і Герцеговина – Україна

Боснія і Герцеговина: Шехіч – Сушіч, Ахмедходжіч, Санічанін, Чівіч – Цімірот, П'яніч, Прціч – Менало, Превляк, Стевановіч

Україна: Пятов – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Циганков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Боснійці втратили турнірну мотивацію, але навряд чи вони перед власними вболівальниками будуть просто відбувати номер. Тим паче, що на поле вийде кілька футболістів із резерву – їм є що доводити. Сьогодні варто очікувати непростого поєдинку з бадьорим початком у виконанні господарів.

Втім, досвід їхнього матчу проти фінів показав, що стартового запалу "золотистих лілій" вистачає хвилин на 20, а від грубих помилок у захисті він не рятує. Україні необхідно просто реалізувати свої моменти. Боснія і Герцеговина пручатиметься, але вже після першого пропущеного голу фактор їхнього налаштування має бути нівельованим. Цій збірній не вистачає психологічної стабільності.

Без Джеко господарям дуже важко в завершальній фазі атак, але дозволяти проводити їм по 57 кросів все ж не варто – як і фолити. "Золотисті лілії" заточені під верхову боротьбу та стандарти, а у наших захисників з цими аспектами не все гладко (м'яко кажучи). Болгарія ж довела, що забити у ворота України можна завжди. Існує дуже велика вірогідність, що один гол "синьо-жовті" таки пропустять.

Тим не менш, важко повірити, що настільки слабеньких боснійців підопічні Олександра Петракова не переможуть. Проблемою є лишень жахлива реалізація його підопічних. Вона має хронічний характер і явно пов'язана з психологією – а сьогодні важливість результату знову буде тиснути на українців. Саме тому в розгром балканців теж не віриться.

Поставимо на звитягу України з рахунком 2:1 і прохід у плей-офф завдяки успіху французів у паралельній зустрічі.

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