– Руслане Петровичу, завтра в молодіжної збірної України останній цього року і загалом один із найвідповідальніших поєдинків відбірного турніру Євро-2023 (U-21). У якому стані команда підходить до матчу із сербами?

– Справді, гра із сербами буде для збірної України принциповою та ключовою. Сербія – сильний опонент як у командних діях, так і в індивідуальних. Гравці цієї команди добре працюють із м'ячем. Ми дивилися багато їхніх матчів, тому вивчили сильні та слабкі сторони.

Щодо нашої команди, то насамперед потрібно було добре відновитися психологічно після матчу в Північній Македонії. Гра нам давалася, ми повинні були ще в першому таймі закривати питання про переможця, але коли пропустили, десь хвилин 15 приходили до тями. Потім знову почали створювати моменти й були близькі до успіху, але, на жаль, виграти не вдалося.

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– Молодіжка в кожному матчі створює достатньо гольових моментів, але голами не дуже тішить. Проблема з нападниками?

– Уся справа в реалізації, цими днями даному аспекту було приділено багато уваги. Сподіваюся, у завтрашньому матчі ми побачимо те, що напрацювали.

– Чи суттєво змінилася в ігровому плані збірна Сербії після першої очної зустрічі у вересні?

– Так. Нині це трохи інша команда, у них змінився головний тренер. Серби почали більше грати вертикально за рахунок довгих передач.

– Ви казали, що це наш головний конкурент у боротьбі за друге місце. Франція — поза конкуренцією?

– Я сказав, що головними претендентами на вихід із групи будуть Франція, Україна та Сербія, а також Північна Македонія, яка поп'є крові у всіх.

– Чи всі в команді здорові?

– На жаль, без травм не обійшлося. У найближчому матчі ми не зможемо розраховувати на Олександра Назаренка та Володимира Бражка.

– Арена Львів — фартовий стадіон для головної команди країни. Завтра на матчі буде дозволена присутність уболівальників. Наскільки це важливо для футболістів?

– Підтримка глядачів завжди важлива, а в таких протистояннях — тим паче. Ми будемо раді, якщо вболівальників буде якнайбільше. Молодіжна збірна України намагатиметься не підвести, – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

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