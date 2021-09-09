Форвард Льовена Микола Кухаревич, який перейшов у бельгійський клуб на правах оренди, розповів, чому не зміг заграти у французькому Труа.

"Я підписав довготерміновий контракт з Труа, але у мене була можливість переконатися, що там найгостріша конкуренція за місце в основі.

Кухаревич перебрався у бельгійський Льовен

Щоб мати більше ігрової практики я, порадившись зі своїми агентами, вирішив звернутися з проханням до клубного керівництва підшукати мені варіант з орендою. Спільними зусиллями зупинили свій вибір на Льовені, який мною активно цікавився ще до переходу в Труа.

Що запам'яталося у двох матчах Ліги 1 проти ПСЖ і Страсбурга? Дуже високий рівень підготовки команд. Потрібно бути реалістом: мені конкурувати з ними – надзвичайно складно. Сподіваюсь, що це лише поки", – сказав Кухаревич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, влітку Кухаревича придбав Труа, але французький клуб вирішив відправити молодого українця в річну оренду.

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