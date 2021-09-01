Микола Кухаревич здобуватиме ігрову практику у Льовені, повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо відпустило Жерсона в Труа

Труа відпустив українського форварда у бельгійський чемпіонат на правах оренди, яка розрахована на один рік. Варто відзначити, що Микола лише влітку переїхав у французький клуб, але вже тричі виходив на поле у Лізі 1 і відзначався голом у товариському матчі.

Після 6-ти турів бельгійської першості Льовен розташувався у зоні вильоту з 4-ма очками.

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