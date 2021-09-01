Кухаревич перебрався у бельгійський Льовен
10:18 - Читать на русском
Український форвард Микола Кухаревич не зумів закріпитись у французькому Труа.
Микола Кухаревич здобуватиме ігрову практику у Льовені, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Труа відпустив українського форварда у бельгійський чемпіонат на правах оренди, яка розрахована на один рік. Варто відзначити, що Микола лише влітку переїхав у французький клуб, але вже тричі виходив на поле у Лізі 1 і відзначався голом у товариському матчі.
Після 6-ти турів бельгійської першості Льовен розташувався у зоні вильоту з 4-ма очками.
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