Форвард Лёвена Николай Кухаревич, перешедший в бельгийский клуб на правах аренды, рассказал, почему не смог сыграть во французском Труа.

"Я подписал долгосрочный контракт с Труа, но у меня была возможность убедиться, что там острейшая конкуренция за место в основе.

Кухаревич перебрался в бельгийский Левен

Чтобы иметь больше игровой практики, я посоветовавшись со своими агентами, решил обратиться с просьбой к клубному руководству подыскать мне вариант с арендой. Общими усилиями остановили свой выбор на Лёвене, который мной активно интересовался еще до перехода в Труа.

Что запомнилось в двух матчах Лиги 1 против ПСЖ и Страсбурга? Очень высокий уровень подготовки команд. Нужно быть реалистом: мне конкурировать с ними – чрезвычайно сложно. Надеюсь, что это только пока", – сказал Кухаревич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, летом Кухаревича приобрел Труа, но французский клуб решил отправить молодого украинца в годичную аренду.

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