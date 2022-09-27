"Після останніх побачених ігор нашої збірної фаворитом для мене залишається Шотландія. А враховуючи те, що нашого суперника влаштує навіть нічия, нашим хлопцям доведеться відкриватися. А ось із цим у збірної України проблеми. Після 0:3 у Глазго жодної переваги у нашої команди я не бачу. Потрібно бути реалістами.

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У шотландців хороша фізика і вони непоступливі у боротьбі. Якщо наші хлопці зможуть контролювати м'яч та створювати моменти, а головне ‒ їх реалізовувати, тоді все можливо. Нашій команді треба розпочинати гру від оборони та ловити шотландців на контратаках. Шотландія ледве виграла гру з ірландцями, але вони тримали всіх провідних гравців у запасі, почавши випускати їх у другому таймі. Сьогодні у них команда готова на 100 відсотків. Я добре знаю психологію Шотландії. Хоч їх влаштує і нічия, але вони не відсиджуватимуться в захисті, а бігтимуть вперед. Якщо ми їх впіймаємо на контратаці, то буде добре.

Зараз у нас ейфорія після матчу з Вірменією, проте до матчу із шотландцями потрібно підходити з холодною головою. Другий тайм показав, що Вірменія взагалі не має захисту. Сподіваюся, що у нас спрацюють усі заміни, необхідні у цій грі. Тому що у нас не всі хлопці готові фізично проводити повний матч. Петраков правильно зробив, що у матчі з Вірменією тримав у запасі тих, хто вийде із Шотландією. Комусь із них він дав зіграти у другому таймі, але це необхідно для футболу. Думаю, проти Шотландії зіграє більшість тих, хто грав у Глазго. У мене єдине питання: хто вийде на позиції нападника – Довбик чи Яремчук.

Від кого із гравців збірної України чекаю яскравої гри? Ні від кого. З такими командами, як Шотландія не потрібно показувати яскраву гру. Важливо, щоб кожен виконував свою роль на полі. У матчі із Шотландією я дуже багато чекаю від середини поля. Сподіваюсь, що нарешті прокинеться Маліновський. У Глазго в нього була неприпустима кількість помилок – не можна з десяти передач робити чотири обрізки. Чекаю, що Мудрику будуть звільняти зону, як це робили свого часу для Бєланова, щоб він міг втекти.

У нас завжди проблемними позиціями були крайні захисники. Дякувати Богу, хоч Миколенко встиг відновитися. І нам потрібні два рівноцінні опорники. Тому що у другому таймі, коли на поле вийшов один гравець (Сидорчук, – прим. ), ми пропустили два м'ячі за 20 хвилин ударом головою з кутових. Над цим треба працювати.

Як уболівальник збірної України, я дам позитивний прогноз. Сподіваюся, що переможемо з рахунком 1:0. Єдиний м'яч заб'є Довбик, він зараз у формі", – сказав Саленко у коментарі виданню Український футбол.

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