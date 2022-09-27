"После последних увиденных игр нашей сборной фаворитом для меня остается Шотландия. А учитывая то, что нашего соперника устроит даже ничья, нашим ребятам придется открываться. А вот с этим у сборной Украины проблемы. После 0:3 в Глазго никакого преимущества у нашей команды я не вижу, нужно быть реалистами.

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У шотландцев хорошая физика и они неуступчивы в борьбе. Если наши ребята смогут контролировать мяч и создавать моменты, а главное – их реализовывать, тогда все возможно. Нашей команде нужно начинать игру от обороны и ловить шотландцев на контратаках. Шотландия еле выиграла игру с ирландцами, но они держали всех ведущих игроков в запасе, начав выпускать их во втором тайме. Сегодня у них команда готова на 100%. Я хорошо знаю психологию Шотландии. Хотя их устроит и ничья, но они не будут отсиживаться в защите, а будут бежать вперед. Если мы их поймаем на контратаке, будет хорошо.

Сейчас у нас эйфория после матча с Арменией, но к матчу с шотландцами нужно подходить с холодной головой. Второй тайм показал, что Армения вообще не имеет защиты. Надеюсь, что у нас сработают все замены, необходимые в этой игре. Потому что у нас не все ребята готовы физически проводить полный матч. Петраков правильно сделал, что в матче с Арменией держал в запасе тех, кто выйдет с Шотландией. Кому-то из них он дал сыграть во втором тайме, но это необходимо для футбола. Думаю, против Шотландии сыграет большинство игравших в Глазго. У меня единственный вопрос: кто выйдет на позиции нападающего – Довбик или Яремчук.

От кого из игроков сборной Украины жду яркой игры? Ни от кого. С такими командами как Шотландия не нужно показывать яркую игру. Важно, чтобы каждый исполнял свою роль на поле. В матче с Шотландией я очень многого жду от середины поля. Надеюсь, что наконец-то проснется Малиновский. В Глазго у него было недопустимое количество ошибок – нельзя из десяти передач делать четыре обрезки. Жду, что Мудрику будут освобождать зону, как это делали в свое время для Беланова, чтобы он мог убежать.

У нас всегда проблемными позициями были крайние защитники. Слава Богу, хоть Миколенко успел восстановиться. И нам нужны два равноценных опорника. Потому что во втором тайме, когда на поле вышел один игрок (Сидорчук – прим. ), мы пропустили два мяча за 20 минут ударом головой с угловых. Над этим нужно работать.

Как болельщик сборной Украины я дам положительный прогноз. Надеюсь, что победим со счётом 1:0. Единственный мяч забьет Довбик, он сейчас в форме", – сказал Саленко в комментарии изданию Український футбол.

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