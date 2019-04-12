Спірідон: Лише Пірло та Жунінью могли зрівнятися із Срною у виконанні стандартів

Колишній асистент Мірчі Луческу в Шахтарі, а нині головний тренер збірної Молдови Олександр Спірідон розповів про те, хто виконував стандартні положення в донецькій команді.

"Срна був класним виконавцем стандартів. Коли Даріо був у порядку, тільки Пірло і Жунінью Пернамбукано могли зрівнятися з ним в цьому компоненті. У Срни була своя "територія" – все, що ближче 25 метрів від воріт. Те, що далі, віддавалося Ракицькому.

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У Ярослава від природи потужний удар, але він постійно вдосконалював його: залишався з хлопцями після тренувань, влаштовував міні-ігри. Тому мене його голи абсолютно не дивують – це козир Ракицького.

Також він може швидко поміняти акцент атаки на протилежний фланг діагональною передачею навіть не на 30-40, а на 60-70 метрів. Це набагато спрощує організацію гри", – цитує Спірідона Чемпіонат.

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