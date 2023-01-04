Спеція не втримала перемогу над Аталантою в рамках 16 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Спеція дуже бадьоро розпочала матч і пішла на перерву, маючи перевагу в два м'ячі. А могло бути й більше, але VAR пильно стежить за дотриманням правил. Ще один м'яч "орлят" арбітри скасували вже у другому таймі. Лише після цього Аталанта прокинулася і навіть зуміла врятувати нічию.

Аталанта у доданий час врятувала нічию зі Спецією у дербі українців – Маліновський виявився фартовішим за Коваленка

До слова, українські легіонери команд не отримали шансу вийти на поле з перших хвилин. І Віктор Коваленко, і Руслан Маліновський вийшли на заміну ближче до завершення поєдинку.