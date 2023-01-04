Специя – Аталанта – 2:2 – видео голов и обзор матча
18:40 - Читати українською
Специя не удержала победу над Аталантой в рамках 16 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
31’ М'бала Нзола
Расмус Хёйлунд 77’
Марио Пашалич 90+2’
31’ М'бала Нзола
77’ Расмус Хёйлунд
90+2’ Марио Пашалич
Специя очень бодро начала матч и ушла на перерыв, имея преимущество в два мяча. А могло быть и больше, но VAR внимательно следит за соблюдением правил. Еще один мяч "орлят" арбитры отменили уже во втором тайме. Лишь после этого Аталанта очнулась и даже сумела спасти ничью.
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Кстати, украинские легионеры команд не получили шанса выйти на поле с первых минут. И Виктор Коваленко, и Руслан Малиновский вышли на замену поближе к завершению поединка.
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