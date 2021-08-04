У матчі Спартака проти Бенфіки у Москві українські вболівальники очікували хет-трику Яремчука, якого нещодавно підписали лісабонці, однак Роман не потрапив навіть у заявку. "Орли" залишили його вдома не через милосердя до росіян – просто наш нападник ще не встиг набрати форму після Євро та невеличкого простою на початку клубного сезону. На його появу очікують вже у матчі-відповіді.

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Букмекери надавали перевагу Бенфіці, але у Спартака були свої переваги. По-перше, їх очолював португалець Руй Віторія, який очолював "орлів" з 2015-го по 2019-й роки. По-друге, за день до гри несподівано змінилася бригада арбітрів – замість іспанців приїхали серби, у яких росіяни завжди вірять і яких завжди чекають.

Всі ми звикли до ганебних вильотів Спартака з єврокубків, але цього разу москвичі зібралися. Перший тайм вони провели дуже потужно, сміливо пресингуючи Бенфіку та створюючи гольові моменти. На початку зустрічі лісабонці взагалі виглядали пасивно, тримаючи м'яч на власній третині та намагаючись тікати в обережні контратаки малими силами – втім, доволі швидко гості знайшли слабкі місця на флангах оборони господарів. У підсумку, вболівальники побачили розвеселий поєдинок на зустрічних курсах, багатий на яскраві епізоди.

Спартак до перерви змарнував мінімум три нагоди відкрити рахунок. Так, на 8-й хвилині Ларссон отримав передачу на лівий край штрафного й пробив з розвороту (Влаходімос парирував), на 24-й Умяров потужно вистрілив з дистанції у правий нижній кут (Влаходімос врятував), а на 42-й Ларссон завдав удару метрів з 20-ти у ліву дев'ятку – трохи неточно! Крім того, можна згадати небезпечне вривання Айртона на межу воротарського з прострілом, який заблокували в останню мить.

Бенфіка створювала набагато цікавіші моменти, ефективно обігруючись на флангах і вигадуючи нестандартні рішення у завершенні атаки. Зокрема, на 9-й хвилині Рафа Сілва отримав пас від Грімальдо, обіграв у штрафному Рассказова й подав на дальню стійку, звідки головою пробив Гонсалвеш – м'яч пішов у протихід Максименку, але той парирував. На 17-й хвилині Піцці стріляв метрів з 16-ти після пасу від Сеферовіча (над поперечкою), а найкращий епізод змарнував Рафа Сілва, який втік від Айртона, розхитав Джикію у штрафному й зовнішнім боком стопи закрутив м'яч у дальній кут – португальцю трішки забракло точності. Крім того, варто згадати постріл Грімальдо з дистанції над каркасом.

Динамічний перший тайм завершився без голів. Його не зміг дограти Сеферовіч, який травмувався й був замінений на Гонсалу Рамуша. У Спартака при зіткненні з Джикією невеличке пошкодження отримав Умяров, але по перерві він несподівано продовжив гру.

Початок другого тайму кардинально відрізнявся від першого. Бенфіка одразу захопила ініціативу й відкрила рахунок вже на 51-й хвилині внаслідок комбінації на правому краю штрафного між Піцці, Жоау Маріу та Сілвою. В її завершенні Рафа потужно пробив метрів з 10-ти – 0:1!

Одразу після цього Бенфіка провела ударну десятихвилинку, тікаючи у контратаки через фланги й створюючи момент за моментом. Особливо сильно виділявся Рафа Сілва, який на 55-й хвилині ледь не заробив пенальті за влучання у відставлену руку Джикії. Сербський рефері виправдав очікування росіян, проігнорувавши епізод. Крім того, на 58-й хвилині з центру штрафного пробивав Піцці (удар накрили), а на 60-й Рамуш вистрілив у правий нижній кут – Максименко спіймав м'яч. Ще за три хвилини Рафа Сілва обікрав Жиго в центрі й почав тікати до воріт, але відчайдушний спротив Расказова врятував Спартак.

Після цього Бенфіка дещо відпустила Спартак, збавивши темп. Жорже Жезуш провів подвійну заміну, кинувши у бій Жілберту та Евертона, а Руй Віторія на 68-й хвилині парирував виходом Мозеса. Втім, вже за хвилину москвичі могли пропустити вдруге: Жілберту запустив у прохід Евертона, той подав на дальню стійку, Максименко помилився на виході, а Рафа Сілва замкнув – втім, Хендрікс зумів вибити м'яч з лінії воріт! На 70-й же у ворота господарів мали призначати пенальті за гру рукою у виконанні Ігнатова та Айртона, але сербський рефері знову спав.

Спартак огризнувся на 72-й хвилині ударом Мозеса з-за меж штрафного, який Влаходімос не зміг нормально парирувати. М'яч від його долонь полетів далі, однак у ворота не влучив. Після цього москвичі провели кутовий, подачу з якого замкнув Жіго – цього разу голкіпер зіграв надійно. Бенфіка натяк зрозуміла, покаравши Спартак на 74-й: Веріссімо вирізав шикарну передачу на правий край штрафного, а Жілберто, прийнявши її, вистрілив з кута воротарського – 0:2!

Забезпечивши комфортну перевагу, лісабонці відійшли на власну половину. До завершення поєдинку "орли" провели всього одну дійсно небезпечну атаку з прострілом Грімальдо та замиканням від Рамуша – втім, точності йому забракло. У Спартака ж в останні 15 хвилин поєдинку взагалі нічого не виходило, хоча гості повністю віддали ініціативу. Вихід Крала і Понсе наповнити ідеями гру не зміг.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Бенфіки. Матч-відповідь проведуть на Ештадіу да Луж 10 серпня.

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