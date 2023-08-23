СК Дніпро-1 розписав нічию зі Спартаком Трнава у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Вже на 5-й хвилині матчу СК Дніпро-1 залишився в меншості. Арбітр спочатку показав Сарапію жовту, але після перегляду повтору змінив рішення на більш жорстке. Ефектні сейви Кінарейкіна дозволили представнику України витримати до перерви.

СК Дніпро-1 вдев'ятьох втримав нічию зі Спартаком Трнава

Молодому кіперу дніпрян довелося капітулювати на 55-й хвилині. М'яч після потужного удару Осені залетів у сітку, зачепивши ногу Горбунова і поперечку. Себастьян Коша допоміг СК Дніпро-1 відігратися. Центрбек Спартака перечепив Гуцуляка і "привіз" пенальті, який чітко реалізував Піхальонок. Когут залишив дніпрян взагалі вдев'ятьох, але їм вдалося зберегти цілком прийнятні 1:1.